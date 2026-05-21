V sobotu 23. mája sa v prievidzskej mestskej časti Necpaly opäť varili šúľance a hral netradičný bezkontaktný futbal. 10. ročník populárneho ŠuFut- u prilákal množstvo ľudí a ponúkol kulinársky i športový zážitok.
V období Turíc si naši predkovia uctievali vodu čistením studničiek. Tento starý slovanský zvyk obnovili folklóristi v Nitrianskych Sučanoch Otváraním studničiek. Tohtoročné podujatie bolo 23. mája.
Materská škola na Morovnianskej ceste v Handlovej sa posledný májový týždeň sťahovala. Čaká ju komplexná rekonštrukcia, o ktorej poslanci rozhodli na februárovom mestskom zastupiteľstve.
V tomto období robia pracovníci Technických služieb mesta Prievidza nové oplotenie na cintoríne v Hradci. Práce by mali byť hotové do konca júna tohto roka.
Moderne vybavené učebne IKT a biológie, ako aj relaxačnú miestnosť získa Základná škola Sama Chalupku v Prievidzi. Nové učebne sú súčasťou projektu modernizácie školy, v ktorom je zahrnutá aj rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna.
Do rodiny ocenených mestom Prievidza pribudlo tento rok pätnásť osobností a tri kolektívy. Mestské ocenenia udelila samospráva počas slávnostného galaprogramu Tváre mesta 2026 22. mája v Dome kultúry.
Vo štvrtok 21.mája navštívil Handlovú minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Spolu s primátorkou mesta podpísali zmluvu na viac ako 3,5 milióna Eur z Programu Slovensko.
Trenčiansky kraj zaznamenal v roku 2025 nárast návštevnosti aj prenocovaní o 3,6 % oproti roku 2024. Navštívilo ho takmer 338 000 turistov. Napriek pozitívnemu vývoju sa región zatiaľ nedostal na úroveň pred pandémiou COVID-19. Kľúčové turistické atrakcie si aj v minulom roku udržali vysokú návštevnosť. Trenčiansky hrad navštívilo viac ako 144-tisíc turistov, Bojnický zámok takmer 143-tisíc a Národná zoo Bojnice prilákala viac ako 280-tisíc návštevníkov. Výrazný medziročný nárast návštevnosti zaznamenali Kúpele Bojnice. Informovala o tom KOCR Trenčín región.
V Prievidzi začala rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna pri ZŠ Sama Chalupku. Ide o jednu z najväčších a najočakávanejších športových investícií posledných rokov, na ktorú získalo mesto mimorozpočtové zdroje financovania.
Prievidza získala už takmer 13 miliónov eur z eurofondov. Pravidlá na získanie týchto peňazí sú však veľmi prísne.