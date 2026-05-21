RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Bezpečnosť nie je náhoda

Na prevenciu a bezpečnosť cyklistov, ale i iných účastníkov cestnej premávky bol zameraný II. ročník Dňa bezpečnosti. Konal sa 23. mája na Námestí baníkov v Handlovej.

Ibalginky v Brne

Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi v tomto školskom roku, v rámci programu Erasmus +, úspešne realizuje projekt Nové vedomosti, zlepšené zručnosti vďaka zahraničnej mobilite. Desať žiačok a žiakov získavalo skúsenosti a praktické zručnosti vo Fakultnej nemocnici u svätej Anny v Brne.

Šúľance a futbal

V sobotu 23. mája sa v prievidzskej mestskej časti Necpaly opäť varili šúľance a hral netradičný bezkontaktný futbal. 10. ročník populárneho ŠuFut- u prilákal množstvo ľudí a ponúkol kulinársky i športový zážitok.

Otvorili studničky

V období Turíc si naši predkovia uctievali vodu čistením studničiek. Tento starý slovanský zvyk obnovili folklóristi v Nitrianskych Sučanoch Otváraním studničiek. Tohtoročné podujatie bolo 23. mája.

Škôlka sa sťahuje

Materská škola na Morovnianskej ceste v Handlovej sa posledný májový týždeň sťahovala. Čaká ju komplexná rekonštrukcia, o ktorej poslanci rozhodli na februárovom mestskom zastupiteľstve.

Nové oplotenie cintorína

V tomto období robia pracovníci Technických služieb mesta Prievidza nové oplotenie na cintoríne v Hradci. Práce by mali byť hotové do konca júna tohto roka.

Modernizácia učební

Moderne vybavené učebne IKT a biológie, ako aj relaxačnú miestnosť získa Základná škola Sama Chalupku v Prievidzi. Nové učebne sú súčasťou projektu modernizácie školy, v ktorom je zahrnutá aj rekonštrukcia ľahkoatletického štadióna.

Téma - 21 Tváre Prievidze

Do rodiny ocenených mestom Prievidza pribudlo tento rok pätnásť osobností a tri kolektívy. Mestské ocenenia udelila samospráva počas slávnostného galaprogramu Tváre mesta 2026 22. mája v Dome kultúry.

3,5 milióna Eur na nakladanie s odpadom

Vo štvrtok 21.mája navštívil Handlovú minister životného prostredia SR Tomáš Taraba. Spolu s primátorkou mesta podpísali zmluvu na viac ako 3,5 milióna Eur z Programu Slovensko.

Návštevnosť stúpla

Trenčiansky kraj zaznamenal v roku 2025 nárast návštevnosti aj prenocovaní o 3,6 % oproti roku 2024. Navštívilo ho takmer 338 000 turistov. Napriek pozitívnemu vývoju sa región zatiaľ nedostal na úroveň pred pandémiou COVID-19. Kľúčové turistické atrakcie si aj v minulom roku udržali vysokú návštevnosť. Trenčiansky hrad navštívilo viac ako 144-tisíc turistov, Bojnický zámok takmer 143-tisíc a Národná zoo Bojnice prilákala viac ako 280-tisíc návštevníkov. Výrazný medziročný nárast návštevnosti zaznamenali Kúpele Bojnice. Informovala o tom KOCR Trenčín región.

  • Bezpečnosť nie je náhoda

    streda, 27. máj 2026, 11:26
    streda, 27. máj 2026, 11:15
    streda, 27. máj 2026, 10:34
    streda, 27. máj 2026, 10:33
    streda, 27. máj 2026, 10:11
    utorok, 26. máj 2026, 13:41
    utorok, 26. máj 2026, 13:39
    utorok, 26. máj 2026, 10:55
    štvrtok, 21. máj 2026, 15:37
    štvrtok, 21. máj 2026, 15:36

Dnes je 27. máj a meniny oslavuje Iveta

