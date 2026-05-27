Ovocie, zeleninu alebo mliečne výrobky budú dostávať od septembra všetci prievidzskí škôlkari nad rámec bežnej stravy. Mestské materské školy sa zapojili do Školského programu Európskej únie, ktorého cieľom je viesť deti k zdravšiemu životnému štýlu už od útleho veku.
V pondelok 25.mája sa krajskí poslanci zišli na svojim 26.rokovaní v tomto volebnom období.
V Handlovej vzniká nová basketbalová akadémia. Zastrešil ju Mestský basketbalový klub.
Posledný májový týždeň rokovali mestské zastupiteľstvá Prievidze a Bojníc. Obe schválili aktualizáciu Zámeru skvalitňovania verejnej dopravy s využitím mimorozpočtových zdrojov.
Verejné osvetlenie na najväčšom handlovskom sídlisku je v havarijnom stave. Mesto podáva už tretiu žiadosť o úver z Environmentálneho fondu.
V Základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej v týchto dňoch opravujú strechu telocvične.
26.mája bol odštartovaný už 57.ročník Handlovských športových hier. Cieľom jeho zakladateľov bolo motivovať deti a mládež k aktívnemu pohybu. Po takmer šesťdesiatich rokoch sú tieto aktivity ešte potrebnejšie.
Na prevenciu a bezpečnosť cyklistov, ale i iných účastníkov cestnej premávky bol zameraný II. ročník Dňa bezpečnosti. Konal sa 23. mája na Námestí baníkov v Handlovej.
Stredná zdravotnícka škola v Prievidzi v tomto školskom roku, v rámci programu Erasmus +, úspešne realizuje projekt Nové vedomosti, zlepšené zručnosti vďaka zahraničnej mobilite. Desať žiačok a žiakov získavalo skúsenosti a praktické zručnosti vo Fakultnej nemocnici u svätej Anny v Brne.
V sobotu 23. mája sa v prievidzskej mestskej časti Necpaly opäť varili šúľance a hral netradičný bezkontaktný futbal. 10. ročník populárneho ŠuFut- u prilákal množstvo ľudí a ponúkol kulinársky i športový zážitok.
