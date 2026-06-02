V nedeľu 7. júna v prievidzskom lesoparku zmizla realita a nahradili ju magické dobrodružstvá s Harry Potterom. Príbehy mladého čarodejníka boli témou Cesty rozprávkovým lesom.
Vo finálnej fáze je revitalizácia vnútrobloku na sídlisku Kopanice v Prievidzi. Po dokončení prác tu vznikne priestor pre oddych, detské hry aj športovanie.
Technické služby mesta Prievidza pokračujú v kosení verejných priestranstiev. Časť verejnej zelene, napríklad v parku Skotňa, zostáva zámerne nepokosená.
Budova bývalej pekárne v Handlovej je už pár rokov nevyužívaná. Jej vlastník povolil niekoľkým ľuďom bez prístrešia, aby tam prečkali zimu.
Železničné priecestie v Handlovej pri Handparku je ako tankodrom. Tvoria ho betónové panely, výdreva a asfaltové nábehy. A medzi nimi jamy.
Nezisková organizácia Jazmín v Handlovej poskytuje pomoc ľuďom, ktorí sa ocitli v zložitej životnej situácii. Areál, v ktorom sídli, má krásny veľký pozemok. Jeho časť sa premenila na novú záhradku.
O uzavretí lávky pre peších na dolnom konci Handlovej sme vás už informovali. Prvý júnový týždeň sa začala jeho oprava.
Vo štvrtok 28.mája bolo 30. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Handlovej v tomto volebnom období. Rokovanie sa „zaseklo“ hneď v úvode.
Ovocie, zeleninu alebo mliečne výrobky budú dostávať od septembra všetci prievidzskí škôlkari nad rámec bežnej stravy. Mestské materské školy sa zapojili do Školského programu Európskej únie, ktorého cieľom je viesť deti k zdravšiemu životnému štýlu už od útleho veku.
V pondelok 25.mája sa krajskí poslanci zišli na svojim 26.rokovaní v tomto volebnom období.