RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Téma 25 - Čerpanie Fondu na spravodlivú transformáciu je veľmi nízke

Téma 25 - Čerpanie Fondu na spravodlivú transformáciu je veľmi nízke

Záznam z tlačovej besedy predstaviteľov samospráv Prievidze a Partizánskeho po stretnutí so zástupcami Európskej komisie, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, samospráv a tretieho sektora v rámci podujatia Okrúhly stôl o Fonde na spravodlivú transformáciu, ktoré sa konalo 18. júna 2026 v Prievidzi.

Možnosť bezlepkových obedov

Možnosť bezlepkových obedov

Rodičia môžu prejaviť záujem o bezlepkové stravovanie pre svoje deti. Mesto Prievidza realizuje prieskum na základných školách. Bezlepkové obedy pripraví školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Malonecpalská, ich rozvoz zabezpečí mesto.

Pri kampani za poplatok

Pri kampani za poplatok

Ak sa v blížiacich sa komunálnych voľbách chystáte kandidovať ako nezávislý kandidát a budete v Handlovej zbierať podpisy, mali by ste poznať podmienky na verejných priestranstvách.

Na svoju Carpathiu sú hrdí

Na svoju Carpathiu sú hrdí

Závod Carpathia v Prievidzi je v úzkom kontakte so svojimi bývalými zamestnancami. Počas Dňa otvorených dverí sa mohli prísť pozrieť, ako sa závod za posledné obdobie zmenil.

Reportáž 24 - Na Magure bude vyhliadka

Reportáž 24 - Na Magure bude vyhliadka

Druhým najvyšším kopcom Strážovských vrchov je Magura. Má nadmorskú výšku 1 143 metrov a v minulosti, keď boli stromy na vrchole nižšie, ponúkala krásne výhľady. A bude znova.

Námestie čaká premena

Námestie čaká premena

Vodozádržné opatrenia a nové prestrešené pódium zmenia tvár Námestia slobody v Prievidzi. Mesto na tieto investície získalo nenávratné finančné zdroje. Práce by mali začať na jeseň.

Chodník chcú vybudovať

Chodník chcú vybudovať

Prievidzská samospráva chce vybudovať chodník na Ciglianskej ceste smerom k Vlčím kútom. Reaguje na početné požiadavky obyvateľov. Prvým krokom je majetkoprávne vysporiadanie pozemkov pod budúcim chodníkom, ktoré sú zväčša v súkromnom vlastníctve.

V nemocnici sa finišuje

V nemocnici sa finišuje

V rámci svojho kontrolného dňa na hornej Nitre trenčiansky župan navštívil aj NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach.

Handlovský pavúčik

Handlovský pavúčik

V sobotu 13.júna sa na bouldrovej stene v Handlovej liezlo na obtiažnosť. Handlovský pavúčik sú tradičné lezecké preteky, ktoré sú súčasťou Slovenského pohára detí kategórie C.

Folkloristi zaplnili park

Folkloristi zaplnili park

V piatok 12. a v sobotu 13. júna patril prievidzský mestský park folklóru. 40. ročník Hornonitrianskych folklórnych slávností bol poctou ľudovej kultúre a tradíciám regiónu.

Previous Next
  • Téma 25 - Čerpanie Fondu na spravodlivú transformáciu je veľmi nízke

    Téma 25 - Čerpanie Fondu na spravodlivú transformáciu je veľmi nízke

    štvrtok, 18. jún 2026, 13:37
  • Možnosť bezlepkových obedov

    Možnosť bezlepkových obedov

    štvrtok, 18. jún 2026, 13:33
  • Pri kampani za poplatok

    Pri kampani za poplatok

    štvrtok, 18. jún 2026, 10:45
  • Na svoju Carpathiu sú hrdí

    Na svoju Carpathiu sú hrdí

    štvrtok, 18. jún 2026, 09:36
  • Reportáž 24 - Na Magure bude vyhliadka

    Reportáž 24 - Na Magure bude vyhliadka

    streda, 17. jún 2026, 14:14
  • Námestie čaká premena

    Námestie čaká premena

    streda, 17. jún 2026, 13:49
  • Chodník chcú vybudovať

    Chodník chcú vybudovať

    streda, 17. jún 2026, 12:18
  • V nemocnici sa finišuje

    V nemocnici sa finišuje

    streda, 17. jún 2026, 11:29
  • Handlovský pavúčik

    Handlovský pavúčik

    streda, 17. jún 2026, 07:28
  • Folkloristi zaplnili park

    Folkloristi zaplnili park

    utorok, 16. jún 2026, 11:25

Možnosť bezlepkových obedov

Podrobnosti
Prečítané: 7x

Rodičia môžu prejaviť záujem o bezlepkové stravovanie pre svoje deti. Mesto Prievidza realizuje prieskum na základných školách. Bezlepkové obedy pripraví školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Malonecpalská, ich rozvoz zabezpečí mesto.

Dnes je 18. jún a meniny oslavuje Vratislav

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 