Deň zdravia, športu, ochrany, obrany a bezpečnosti bol v Strednej odbornej škole v Handlovej v pondelok 22.júna.
DHZ Malá Čausa sa zaradil medzi viac ako 90 dobrovoľných hasičských zborov v Trenčianskom kraji, ktoré majú k dispozícii automatický externý defibrilátor. Počas 7. ročníka Dňa rodiny v obci ho veliteľovi dobrovoľných hasičov odovzdal trenčiansky župan.
Na sklonku školského roka primátorka Prievidze Katarína Macháčková slávnostne prijala a ocenila najúspešnejších žiakov škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta. Ocenenie si z jej rúk prevzalo 20 mladých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, vedomosťami, talentom a vytrvalosťou dosiahli výnimočné výsledky a prispeli k dobrému menu nielen domovských škôl , ale i mesta. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo v Galérii Imricha Vysočana.
Mesto Handlová aj tento rok ocenilo najlepších žiakov zo všetkých škôl v meste. Žiaci zo všetkých troch základných škôl, Spojenej školy Handlová, základnej umeleckej školy, centra voľného času a detského a mládežníckeho parlamentu, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky a sú talentovaní aj v iných oblastiach, si prevzali ocenenie mesta z rúk zástupcu primátorky.
Takmer 1,9 milióna eur získalo mesto Prievidza zo zdrojov Európskej únie na financovanie projektu Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Rastislavova – pavilóny A, E, F.
Moderný priestor, ktorý bude slúžiť na oddych, šport, stretávanie susedov a zároveň prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia. Taký má byť zrevitalizovaný vnútroblok na Baníckej ulici. Práce začali v polovici júna a ukončené by mali byť začiatkom jesene.
Na dlhodobé odkladanie niektorých výziev zo strany MIRRI SR a zdĺhavé administratívne procesy upozornili 18. júna účastníci Okrúhleho stola o Fonde na spravodlivú transformáciu. Obávajú sa, že región príde o značnú časť peňazí z tohto fondu.
U11 zo Školského basketbalového klubu Handlová priniesla z neoficiálnych majstrovstiev Slovenska 1.miesto.
Obyvatelia Handlovej si aktuálne nemôžu vypočuť správy mestského rozhlasu.
Novovybudované ARO v bojnickej nemocnici je zatvorené už takmer rok.
Na sklonku školského roka primátorka Prievidze Katarína Macháčková slávnostne prijala a ocenila najúspešnejších žiakov škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta. Ocenenie si z jej rúk prevzalo 20 mladých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, vedomosťami, talentom a vytrvalosťou dosiahli výnimočné výsledky a prispeli k dobrému menu nielen domovských škôl , ale i mesta. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo v Galérii Imricha Vysočana.