RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Výšivka na prestížnom zozname

Výšivka na prestížnom zozname

Na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudla v máji tohto roka výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia. Je charakteristická svojou bohatou ornamentikou, technickou precíznosťou a hlbokými kultúrnymi koreňmi.

Pohár zostal doma

Pohár zostal doma

Karol Matiaško bol najúspešnejším futbalistom v histórii Handlovej. Okrem toho to bol skvelý čestný človek, ktorý celý život vychovával mladých futbalistov. V stredu 24.júna bol už dvanásty ročník memoriálu na jeho počesť.

Reportáž 26 - O päť poslancov menej

Reportáž 26 - O päť poslancov menej

Predposledný júnový deň rokovali poslanci Mestského zastupiteľstva v Prievidzi. Okrem iného schválili, že mesto Prievidza bude mať v budúcom volebnom období o päť poslancov menej.

Posledné rokovania pred prázdninami

Posledné rokovania pred prázdninami

Vo štvrtok 25.júna rokovali poslanecké zbory v Bojniciach a Handlovej. Aké boli kľúčové body rokovaní, sa dozviete v relácii Téma.

Reportáž 25 Dve ježibaby v jednom lese

Reportáž 25 Dve ježibaby v jednom lese

Žabiaci, tri prasiatka, Ferdo mravec, Pinocchio aj dve ježibaby boli v sobotu 20. júna v lese v lokalite Jedna studnička v Handlovej. Svoje brány otvoril 47. ročník obľúbeného podujatia Cesta rozprávkovým lesom.

Bezpečnosť je dôležitá

Bezpečnosť je dôležitá

Deň zdravia, športu, ochrany, obrany a bezpečnosti bol v Strednej odbornej škole v Handlovej v pondelok 22.júna.

Dostali externý defibrilátor

Dostali externý defibrilátor

DHZ Malá Čausa sa zaradil medzi viac ako 90 dobrovoľných hasičských zborov v Trenčianskom kraji, ktoré majú k dispozícii automatický externý defibrilátor. Počas 7. ročníka Dňa rodiny v obci ho veliteľovi dobrovoľných hasičov odovzdal trenčiansky župan.

Ocenili úspešných žiakov

Ocenili úspešných žiakov

Na sklonku školského roka primátorka Prievidze Katarína Macháčková slávnostne prijala a ocenila najúspešnejších žiakov škôl a školských zariadení pôsobiacich na území mesta. Ocenenie si z jej rúk prevzalo 20 mladých ľudí, ktorí svojou usilovnosťou, vedomosťami, talentom a vytrvalosťou dosiahli výnimočné výsledky a prispeli k dobrému menu nielen domovských škôl , ale i mesta. Slávnostné odovzdávanie ocenení sa konalo v Galérii Imricha Vysočana.

Aj Handlová ocenila najlepších

Aj Handlová ocenila najlepších

Mesto Handlová aj tento rok ocenilo najlepších žiakov zo všetkých škôl v meste. Žiaci zo všetkých troch základných škôl, Spojenej školy Handlová, základnej umeleckej školy, centra voľného času a detského a mládežníckeho parlamentu, ktorí dosahujú výborné študijné výsledky a sú talentovaní aj v iných oblastiach, si prevzali ocenenie mesta z rúk zástupcu primátorky.

Modernizácia troch pavilónov

Modernizácia troch pavilónov

Takmer 1,9 milióna eur získalo mesto Prievidza zo zdrojov Európskej únie na financovanie projektu Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Rastislavova – pavilóny A, E, F.

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Výšivka na prestížnom zozname

Podrobnosti
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Na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudla v máji tohto roka výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia. Je charakteristická svojou bohatou ornamentikou, technickou precíznosťou a hlbokými kultúrnymi koreňmi.

Dnes je 1. júl a meniny oslavuje Diana

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