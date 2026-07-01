RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Môžete sfárať do Bazaltu

Môžete sfárať do Bazaltu

1.júla 1909 sa v Handlovej začala priemyselná ťažba uhlia. 1.júla 1996 vznikla akciová spoločnosť Hornonitrianske bane. A 1.júla 2026 bol otvorený Hornonitriansky banský skanzen vybudovaný svojpomocne v najstaršej uhoľnej bani v Handlovej.

Kino pod hviezdami

Kino pod hviezdami

Ďalšie podujatie v rámci letnej Prievidze odštartovalo v piatok 26.júna. V lesoparku v letnom kine premietali prvý film.

Z ušetrených peňazí telocvične

Z ušetrených peňazí telocvične

Dve stredné školy na hornej Nitre budú mať zrekonštruované telocvične. Rozhodli o tom krajskí poslanci na poslednom zastupiteľstve.

Spolupráca samospráv

Spolupráca samospráv

V piatok 26.júna bola oficiálne odštartovaná rekonštrukcia kruhového objazdu na Ul.A. Hlinku v Prievidzi. Investície združili mesto Prievidza a Trenčiansky samosprávny kraj.

Statik potvrdil havarijný stav

Statik potvrdil havarijný stav

Od pondelka 25.mája 2026 je pre nákladnú aj osobnú dopravu uzavretý most na hornom konci Handlovej.

Rovnosť, rešpekt a spájanie

Rovnosť, rešpekt a spájanie

Vieme sa spojiť je tanečný rómsky festival, ktorý roztancoval v piatok 26.júna handlovské Hladové námestie.

42. ročník O koš mesta Handlová

42. ročník O koš mesta Handlová

O koš mesta Handlová je jeden z najstarších basktebalových turnajov na Slovensku. Tento rok bol jeho už 42. ročník.

Prievidza má vlastnú eurobankovku

Prievidza má vlastnú eurobankovku

Prievidza má vlastnú eurobankovku. Je na nej vyobrazený motív Piaristického kostola. Nulová alebo suvenírová bankovka bola slávnostne uvedená do života vo štvrtok 25.júna.

Výšivka na prestížnom zozname

Výšivka na prestížnom zozname

Na Reprezentatívnom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska pribudla v máji tohto roka výšivka z Nitrianskeho Pravna a okolia. Je charakteristická svojou bohatou ornamentikou, technickou precíznosťou a hlbokými kultúrnymi koreňmi.

Pohár zostal doma

Pohár zostal doma

Karol Matiaško bol najúspešnejším futbalistom v histórii Handlovej. Okrem toho to bol skvelý čestný človek, ktorý celý život vychovával mladých futbalistov. V stredu 24.júna bol už dvanásty ročník memoriálu na jeho počesť.

Previous Next
  • Môžete sfárať do Bazaltu

    Môžete sfárať do Bazaltu

    štvrtok, 02. júl 2026, 18:18
  • Kino pod hviezdami

    Kino pod hviezdami

    štvrtok, 02. júl 2026, 18:16
  • Z ušetrených peňazí telocvične

    Z ušetrených peňazí telocvične

    štvrtok, 02. júl 2026, 18:15
  • Spolupráca samospráv

    Spolupráca samospráv

    štvrtok, 02. júl 2026, 18:13
  • Statik potvrdil havarijný stav

    Statik potvrdil havarijný stav

    štvrtok, 02. júl 2026, 14:28
  • Rovnosť, rešpekt a spájanie

    Rovnosť, rešpekt a spájanie

    štvrtok, 02. júl 2026, 13:45
  • 42. ročník O koš mesta Handlová

    42. ročník O koš mesta Handlová

    štvrtok, 02. júl 2026, 11:28
  • Prievidza má vlastnú eurobankovku

    Prievidza má vlastnú eurobankovku

    štvrtok, 02. júl 2026, 10:50
  • Výšivka na prestížnom zozname

    Výšivka na prestížnom zozname

    streda, 01. júl 2026, 13:01
  • Pohár zostal doma

    Pohár zostal doma

    streda, 01. júl 2026, 13:00

Kino pod hviezdami

Podrobnosti
Prečítané: 9x

Ďalšie podujatie v rámci letnej Prievidze odštartovalo v piatok 26.júna. V lesoparku v letnom kine premietali prvý film.

Dnes je 2. júl a meniny oslavuje Berta

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 