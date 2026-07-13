RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Obnova zdravotného strediska

Obnova zdravotného strediska

Vyhlásenie druhej výzvy na nákup elektrobusov MIRRI SR nepripravuje. Namiesto nej pripravuje výzvu na podporu infraštruktúry nabíjacích staníc. Samosprávy transformujúcich sa regiónov postup ministerstva odmietajú.

Žiadajú vyhlásenie prisľúbenej výzvy

Žiadajú vyhlásenie prisľúbenej výzvy

Na sídlisku Kopanice aktuálne prebieha rozsiahla rekonštrukcia objektu zdravotného strediska na Ulici Gorkého. Obnovu exteriéru financuje správca budovy Správa majetku mesta Prievidza.

Malí keramikári v parku

Malí keramikári v parku

Bábkové rozprávky, interaktívne čítania, ale i letný ateliér ponúka deťom toto leto Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Sú vo štvrtky o 18,00 hodine v mestskom parku.

Zažili divoký západ

Zažili divoký západ

Ako na divokom západe sa cítili deti počas jedného z letných táborov, ktoré pripravilo Centrum voľného času v Prievidzi. Westernovú atmosféru bolo cítiť na každom kroku.

Posledná zostala strecha

Posledná zostala strecha

V týchto dňoch prebieha kompletná rekonštrukcia strechy Senior centra v Handlovej. Poslanci na ňu vyčlenili finančné prostriedky z investičného úveru.

Folklórne slávnosti troch dolín

Folklórne slávnosti troch dolín

Šestnásť obcí z troch dolín sa spojilo s cieľom zachovať tradície našich predkov.

Nedostatok pitnej vody

Nedostatok pitnej vody

Handlová patrí medzi mestá, v ktorých nastali problémy s pitnou vodou. Vodári preto zakázali jej používanie na polievanie záhrad či napúšťanie bazénov počas letných mesiacov.

Záhony ako terapia

Záhony ako terapia

V Zariadení pre seniorov v Prievidzi pribudli nové vyvýšené záhony. Klientom umožňujú venovať sa záhradkárčeniu aj napriek zdravotným obmedzeniam. Projekt podporila Nadácia Slovenských elektrární.

Základom je stabilita

Základom je stabilita

Máte doma psíka, ktorý nechce jesť? Alebo prílíš priberá? Možno je problém v tom, ako a čím ho kŕmite.

Jaroslav Baška oznámil kandidatúru

Jaroslav Baška oznámil kandidatúru

O post trenčianskeho župana sa bude v nadchádzajúcich voľbách do samosprávnych krajov opätovne uchádzať súčasný predseda TSK Jaroslav Baška. Kandidatúru oznámil spolu s kandidátmi na krajských poslancov 8. júla na Trenčianskom hrade.

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    streda, 22. júl 2026, 11:43
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Malí keramikári v parku

Podrobnosti
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Bábkové rozprávky, interaktívne čítania, ale i letný ateliér ponúka deťom toto leto Kultúrne a spoločenské stredisko v Prievidzi. Sú vo štvrtky o 18,00 hodine v mestskom parku.

Dnes je 22. júl a meniny oslavuje Magdaléna

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