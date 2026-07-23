Mesto Handlová pred časom podpísalo novú zmluvu na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia v meste. V marci mestu prišla výpoveď tejto zmluvy.
O havarijnom stave Materskej školy na Morovnianskej ceste v Handlovej sme vás už informovali. Jej rekonštrukcia by sa mala začať čoskoro.
Informačné tabule na vyhliadke na Mariánskom vŕšku v Prievidzi boli zničené. Postarali sa o to vandali aj počasie. Mesto preto investovalo do ich obnovy.
Kruhová križovatka na Nedožerskej ceste v Prievidzi patrí medzi najkritickejšie úseky cestnej dopravy v meste. Samospráva dlhodobo iniciuje jej úpravu. Rokovania s ministerstvom dopravy aj Slovenskou správou ciest prinášajú posun v riešení úpravy križovatky.
V priestore medzi Handlovkou a tzv. Čínskym múrom v Prievidzi je nové detské ihrisko. Mesto ho vybudovalo s finančnou podporou vodárenskej spoločnosti a jej nadácie.
Základná škola na Školskej ulici v Handlovej začne školský rok 2026/2027 s novinkou.
Záznam z tlačovej besedy po rokovaní samospráv Hornej Nitry s predsedom Národnej rady SR.
Tohtoročné Jakubské hody v Dolných Vesteniciach boli v novootvorenom amfiteátri. Obec naň získala peniaze z Programu Slovensko.
Mesto Handlová čaká na konci júla a v auguste niekoľko veľkých podujatí.
Mestský rozhlas v Handlovej sa bude opravovať v septembri. Dovtedy sa môžete vyjadriť k jeho obsahu aj fungovaniu.