RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Inteligentné meranie spotreby energií

Inteligentné meranie spotreby energií

Mesto Prievidza bude vo svojich budovách riadiť energie pomocou inteligentných technológií. Na realizáciu projektu získalo mimorozpočtové zdroje.

Odstraňujú havarijný stav

Odstraňujú havarijný stav

Mesto Handlová pred časom podpísalo novú zmluvu na zabezpečenie prevádzky a údržby verejného osvetlenia v meste. V marci mestu prišla výpoveď tejto zmluvy.

Rekonštrukcia sa začne čoskoro

Rekonštrukcia sa začne čoskoro

O havarijnom stave Materskej školy na Morovnianskej ceste v Handlovej sme vás už informovali. Jej rekonštrukcia by sa mala začať čoskoro.

Informačné tabule obnovené

Informačné tabule obnovené

Informačné tabule na vyhliadke na Mariánskom vŕšku v Prievidzi boli zničené. Postarali sa o to vandali aj počasie. Mesto preto investovalo do ich obnovy.

Kruhovú križovatku čaká úprava

Kruhovú križovatku čaká úprava

Kruhová križovatka na Nedožerskej ceste v Prievidzi patrí medzi najkritickejšie úseky cestnej dopravy v meste. Samospráva dlhodobo iniciuje jej úpravu. Rokovania s ministerstvom dopravy aj Slovenskou správou ciest prinášajú posun v riešení úpravy križovatky.

Pribudlo nové detské ihrisko

Pribudlo nové detské ihrisko

V priestore medzi Handlovkou a tzv. Čínskym múrom v Prievidzi je nové detské ihrisko. Mesto ho vybudovalo s finančnou podporou vodárenskej spoločnosti a jej nadácie.

Domček pre prvákov

Domček pre prvákov

Základná škola na Školskej ulici v Handlovej začne školský rok 2026/2027 s novinkou.

Horná Nitra nemôže spadnúť

Horná Nitra nemôže spadnúť

Záznam z tlačovej besedy po rokovaní samospráv Hornej Nitry s predsedom Národnej rady SR.

Hody v novom amfiteátri

Hody v novom amfiteátri

Tohtoročné Jakubské hody v Dolných Vesteniciach boli v novootvorenom amfiteátri. Obec naň získala peniaze z Programu Slovensko.

Handlovú čakajú veľké podujatia

Handlovú čakajú veľké podujatia

Mesto Handlová čaká na konci júla a v auguste niekoľko veľkých podujatí.

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    utorok, 04. august 2026, 09:18
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Inteligentné meranie spotreby energií

Podrobnosti
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Mesto Prievidza bude vo svojich budovách riadiť energie pomocou inteligentných technológií. Na realizáciu projektu získalo mimorozpočtové zdroje.

Dnes je 4. august a meniny oslavuje Dominik a Dominika

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