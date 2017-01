Jednou zo spoločenských udalostí roka v regióne je určite prievidzský Mestský ples. A kto by čakal v okresnom meste na strednom Slovensku nejaký provinčný bál, veľmi by sa mýlil. Čo sa týka prostredia, jedla, rób a programu, Prievidza si to môže kľudne rozdať aj s Bratislavou či s Košicami.