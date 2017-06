Rasizmus, extrémizmus, radikalizmus. To sú pojmy, ktoré sa dnes skloňujú častejšie ako v minulosti a to nielen na Slovensku, ale v celej Európe. Veľa ľudí a hlavne mladých však nevie, čo vlastne znamenajú. Handlovský dom kultúry sa rozhodol, že to zmení.