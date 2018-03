Dopravná situácia na ceste I/9 v úseku Nitrica – križovatka, by sa mala riešiť pridaním odbočovacích pruhov, čím by sa zabezpečilo odstránenie nehodovosti a zvýšenie bezpečnosti účastníkov cestnej premávky. Slovenská správa ciest začala pracovať na zabezpečení aktualizácie projektovej dokumentácie stavby I/9 Nitrica – križovatka, ktorá by mala byť hotová v tomto roku. K samotnej realizácii stavby by malo dôjsť budúci rok. Závisieť to bude od príslušných povolení a pridelenia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na výstavbu. Informovala o tom hovorkyňa Slovenskej správy ciest Lucia Karelová.