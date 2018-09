Do nemeckého Falckého lesa sa po vyše 200 rokoch vrátila populácia rysa ostrovida. Je to aj zásluhou Národnej zoologickej záhrady Bojnice. Tá sa v roku 2015 zapojila do projektu LIFE a v rámci neho poslala do Nemecka niekoľko dospelých rysov, ktoré sa tu postupne rozmnožujú. Nemeckí partneri projektu prišli do Bojníc, aby nastavili plány ďalšej spolupráce na obnove biotopu tejto šelmy na ich území.