Park slúži verejnosti

Od októbra tohto roka do konca marca budúceho, teda v čase vegetačného pokoja, majú vodohospodári naplánované odstránenie náletových drevín rastúcich v koryte Handlovky, pretekajúcej mestom Prievidza. Posledné odstránenie náletových drevín so zoštiepkovaním urobili v období od októbra 2017 do marca 2018. Od mája tohto roka kosia brehy rieky a invázne rastliny ručne v závislosti od kapacitných možnosti organizácie. Informoval o tom hovorca Slovenského vodohospodárskeho podniku Marián Bocák.