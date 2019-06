Opäť sa tancovalo vo fontáne

Vo štvrtok 27. júna spustili v Handlovej avizovanú novinku. Vodná hmla na Námestí baníkov bude osviežovať obyvateľov mesta, ale aj psíkov, počas horúcich letných dní vždy od desiatej dopoludnia do šiestej hodiny podvečer. V rovnakom čase spojazdnili aj fontánu s vodnými prvkami. Tá bude fungovať každý deň od desiatej dopoludnia do desiatej večer s hodinovou prestávkou od jednej do druhej hodiny popoludní. Nastavenie časových spínačov sa môže ešte meniť. Momentálne sú v skúšobnej prevádzke a mesto ich nastaví podľa spotreby vody, ktorú bude najbližšie dni sledovať. Počas zhoršeného počasia budú fontána aj vodná hmla vypnuté. Koľko budú tieto vodné doplnky...