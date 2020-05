Od 15. mája začalo mesto Prievidza postupne doručovať rozhodnutia o vyrubení dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálne odpady na rok 2020. Doručené by mali byť do konca júna , buď pracovníkmi mestského úradu alebo poštou. Zamestnanci mesta budú pri doručovaní rozhodnutí vybavení ochrannými hygienickými pomôckami. Z dôvodu vzájomnej ochrany je potrebné, aby obyvatelia pri preberaní rozhodnutí dbali na hygienické opatrenia a prevzatie rozhodnutí podpisovali vlastným perom. Pri platení by mali prednostne využiť elektronickú formu. Platby v hotovosti bude pokladňa mestského úradu prijímať od obyvateľov nad 65 rokov v pracovných dňoch od 9,00 hod. do 11,00 hod. V pokladni mestského úradu je možná...