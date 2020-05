Podrobnosti Uverejnené piatok, 29. máj 2020, 12:59 Prečítané: 13x

V stredu 27. mája sme sa rozlúčili s pani Rozáliou Beckovou, rodenou Steinerovou. Narodila sa do židovskej rodiny, ktorá vlastnila malú špeditérsku firmu. V školskom roku 1938/1939 ju spolu s ďalšími 28 žiakmi vylúčili z prievidzského gymnázia na základe rasovej príslušnosti.



Počas II. svetovej vojny bola rodina deportovaná do Židovského pracovného tábora v Novákoch. Veľká časť jej rodiny bola neskôr transportovaná do koncentračných táborov. Odtiaľ sa už nevrátili. Pani Beckovej sa spolu s jej rodičmi a bratom podarilo vojnu prežiť. Po vojne sa vydala za Jozefa Becka, do ktorého sa zaľúbila v pracovnom tábore a ktorý jej rodine pomohol prežiť. Vychovali spolu dve deti.

Svoj pracovný život spojila so školstvom, dlhé roky učila na večernej priemyslovke. O holokauste rozprávala svojim študentom, i žiakom iných škôl.

Za aktívnu občiansku angažovanosť a dlhoročné udržiavanie tradície židovstva v meste Prievidza, jej v predvečer Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu v roku 2017 udelili Prievidzského anjela.

Ruženka Becková, tak ju totiž Prievidžania volali, bola vzrastom malou ženou, ale svojim životným postojom, optimizmom, inteligenciou a charizmou, veľkým človekom. Budeme na ňu s úctou spomínať.