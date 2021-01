Všetko to začali pred šestnástimi rokmi štyria krčmári so sloganom V sobotu doma nevarte. Na námestí rozložili kotliny a navarili kapustnicu. Výťažok z jej predaja sa rozhodli v predvianočnom čase darovať tým, ktorí to potrebovali. Postupne sa k nim pridávali ďalší a ďalší kapustnicoví kuchári.