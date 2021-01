Celoplošné testovanie by malo pomôcť zachytiť najviac infekčných ľudí. Vírus ale nezmizne. Odborníci hovoria, že pokiaľ nebude väčšina populácie zaočkovaná, zvládnuť súčasnú pandémiu nám môže pomôcť dlhodobé pravidelné testovanie. Na to slúžia aj trvalé mobilné odberové miesta, ktoré by mali byť v každom okresnom meste. Prievidza zatiaľ nemá ani jedno.