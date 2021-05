Na štátnej ceste I/90, v úseku zvanom banská cesta, sa v týchto dňoch pracuje v oboch smeroch. Podľa hovorcu Slovenskej správy ciest tu robotníci rozširujú krajnice, osádzajú nové záchytné zariadenia a nové dopravné značky. Práce sú súčasťou projektu Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách 1. triedy v Trenčianskom kraji. Úsek je označený dočasným dopravným značením so zníženou maximálnou povolenou rýchlosťou. Práce by mali byť hotové do 10. júla 2021.