Koncom mája čistili dobrovoľníci brehy a tok Handlovky v intraviláne Prievidze. Vtedy rybári z Mestskej organizácie Slovenského rybárskeho zväzu nasadili do rieky 3 000 pstruhov potočných z vlastného chovu. My sme sa s kamerou boli pozrieť, ako to v rybochovnom zariadení vyzerá a aký je počiatočný život pstruhov, kým sa dostanú do vodného toku.