Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach v spolupráci s mestom Prievidza a OC KORZO pripravila pre obyvateľov Prievidze a širokého okolia mobilné očkovacie centrum. Nachádzať sa bude v priestoroch bývalej Tatrabanky v OC KORZO. Vstup bude od predajne NAY. Vakcinačný tím bojnickej nemocnice tu bude očkovať záujemcov bez registrácie prvýkrát počas víkendu 8. a 9. januára 2022 v čase od 10,00 do 19 hodiny. Očkovanie bude pokračovať aj počas pracovných dní v čase od 16.00 do 20.00 hodiny. Očkovať sa bude vakcínou Comirnaty od spoločnosti Pfizer/BioNTech. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke nemocnice i mesta Prievidza.