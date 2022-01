Handlovská samospráva upozorňuje prevádzkovateľov malého zdroja znečistenia ovzdušia na povinnosť oznámiť obci do 14. februára spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok. Na základe zistených údajov vypočíta mesto prevádzkovateľovi výšku poplatku. Za nesplnenie si oznamovacej povinnosti uloží obec v prenesenom výkone štátnej správy prevádzkovateľovi malého zdroja znečistenia ovzdušia pokutu do 664 Eur.