Posledné dva roky s pandémiou boli pre nás všetkých plný noviniek. Možno sme šikovnejší v používaní modernej technológie, ale prišli sme aj na to, že niet nad osobné stretnutie. Aj zápisy prvákov do základných škôl stratili to čaro, pretože boli elektronické, bez fyzického stretnutia učiteľa s budúcim žiakom. Tento rok sa všetko vrátilo do starých koľají.