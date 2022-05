Mesto Handlová predĺžilo termín registrácie do letnej súťaže s názvom Zaži Handlovú do konca mája 2022. Ak sa chcete zapojiť do výzvy na spoznávanie handlovskej kultúry, histórie a prírody interaktívnym spôsobom, zaregistrujte sa na webovej stránke mesta. Formulár nájdete v sekcii Kultúra a turizmus a po kliknutí na Zaži Handlovú. Tu sa dozviete aj podrobnosti o súťaži.