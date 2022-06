Pred časom sme priniesli reportáž o častých výpadkoch elektrickej energie v Bojniciach. Komplikovalo to vyučovací proces v tamojšej základnej škole, ale aj fungovanie miestnych inštitúcií a domácností. To by sa čoskoro malo stať minulosťou. Spoločnosť Stredoslovenská energetika začala práce na modernizácii distribučnej sústavy.