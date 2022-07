Mesto Handlová v súlade so zákonom o štátnej správe v školstve a školskej samospráve vyhlásilo po piatich rokoch výberové konanie na riaditeľa Základnej umeleckej školy a Základnej školy Školská. Po kontrole potrebných dokumentov a splnení požadovaných podmienok postúpili do výberového konania do ZUŠ-ky Ján Králik a na základnú školu aktuálna riaditeľka Ľudmila Pogádlová. V oboch školách potvrdili volebné komisie v zložení členov rady školy výber riaditeľov voľbami. Primátorka mesta Silvia Grúberová by mal vymenovať uchádzačov do dvoch mesiacov.