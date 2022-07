Sú prázdniny, ktoré si naše deti užívajú s nami, so starými rodičmi alebo v táboroch. Tanečných, divadelných, skautských, športových …. A čo deti so špeciálnymi potrebami? Aké budú ich prázdniny? Také, ako každý jeden deň v roku. S rodičmi, ktorí pri starostlivosti o nich slúžia 24 hodín denne. Zmenila to jedna skvelá myšlienka, jedna odhodlaná mladá žena a ľudia, ktorí sa k nej pridali.