Chladné a sychravé počasie prináša so sebou aj zníženie viditeľnosti v cestnej premávke. Chodci, cyklisti, kolobežkári by mali viac dbať na svoju viditeľnosť a nosiť reflexné prvky. Nie všetci to aj robia. Preto sa Mestská polícia v Prievidzi rozhodla rozdávať reflexné pásky v uliciach mesta.