Podrobnosti Uverejnené streda, 25. január 2023, 12:31 Prečítané: 12x

Stavebné práce na mestských jasliach v Prievidzi pokračujú. Presvedčila sa o tom primátorka mesta Katarína Macháčková počas kontrolného dňa. Detské jasle vzniknú úpravou objektu Materskej školy na Ulici A. Mišúta. Ich kapacita bude pre 20 detí.

Náklady na vybudovanie detských jaslí sú zmluvne stanovené na viac ako 736 000 eur, pričom na realizáciu tohto projektu získalo mesto nenávratný finančný príspevok, maximálne do výšky takmer 470 000 eur z ministerstva pôdohospodárstva. Výstavba by mala byť dokončená do 10. marca 2023.