Doposiaľ obojsmerné komunikácie na Uliciach Gorkého a Energetikov v Prievidzi by mali byť jednosmerné. Zmena by mala nastať od začiatku apríla tohto roka. Zvýšiť by sa tým mala bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v oblasti, zlepšiť výjazd z parkovísk aj organizáciu statickej dopravy.