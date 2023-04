V stredu 12. apríla sa vo všetkých troch handlovských základných školách uskutočnil zápis detí do prvého ročníka. Z celkového počtu 164 žiadostí o zápis detí do prvého ročníka bolo 29 žiadostí o opakovanie povinného predprimárneho vzdelávania, čiže takzvaných odkladov. Jeden žiak bude študovať v zahraničí. Predpokladaná naplnenosť tried v 1. ročníku v školskom roku 2023/2024 je v Základnej škole na Mierovom námestí 55 prváčikov v troch triedach, na Morovnianskej škole 29 detí v dvoch triedach a 50 detí v troch prváckych triedach na Základnej škole Školská.