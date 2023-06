Pilotný projekt kombinácie slnečných kolektorov s Centrálnym zásobovaním tepla v Prievidzi sa ukázal ako vhodný. Potvrdilo to zhruba ročné meranie počas skúšobnej prevádzky do mája 2023. Na dvoch bytových domoch na sídlisku Zápotôčky bolo v rámci projektu nainštalovaných po 24 slnečných kolektorov. Každá z oboch sústav má výkon 36 kilowattov. Už počas skúšobnej prevádzky sa podarilo dosiahnuť 70 % predpokladaného energetického zisku, ktorý by sa po naladení prevádzkových režimov mal blížiť k 100%. Potvrdilo sa , že pri rastúcich cenách energií sa takáto investícia z dlhodobého hľadiska vyplatí, zvlášť ak je financovaná z fondov Európskej únie. Informoval o tom Milan Bugár, manažér pre technický rozvoj a...