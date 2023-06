Z dôvodu zvyšovania bezpečnosti chodcov obnovuje handlovská samospráva dvakrát ročne vodorovné dopravné značenie. Tretí júnový týždeň začala s nátermi tridsiatich existujúcich priechodov pre chodcov na handlovských cestách. Zhotoviteľ prác zvýrazní aj čiary vyznačujúce parkovacie miesta pri Slovenskej pošte. Práce by mali byť ukončené do konca týždňa. V rozpočte je na to každoročne vyčlenených 3 tisíc Eur.