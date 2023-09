Odpoveď na otázku „Prečo si vážiť históriu baníctva?“, informácie o príprave baníckych areálov na zapísanie do zoznamu Národných kultúrnych pamiatok, vplyv baníctva na hornú Nitru a na život v Československu a na Slovensku, banícke artefakty, tradície a architektúra v Handlovej. To všetko zhrnul handlovský banícky spolok do výstavy pod názvom Korene bytia. Výstava je súčasťou tohtoročných Dní európskeho kultúrneho dedičstva a môžete si ju pozrieť na prvom poschodí podnikateľského inkubátora ešte v utorok a vo štvrtok 26. a 28. septembra od ôsmej do trinástej hodiny.