RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Prejazdu centrom Bojníc sa radšej vyhnite

Prejazdu centrom Bojníc sa radšej vyhnite

Po rekonštrukcii cesty a chodníka na tzv. Lámanici pokračuje mesto Bojnice v rekonštrukcii komunikácie južnej časti Hurbanovho námestia. Investícia za 242 000 eur by mala byť hotová do konca októbra.

Pokuty sú vysoké

Pokuty sú vysoké

Od začiatku  októbra  budú postupne vo všetkých častiach Prievidze podľa harmonogramu rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery. Ukladanie odpadu mimo určených stanovíšť a termínov je zakázané a hrozí zaň pokuta. Prievidzská samospráva preto vyzýva obyvateľov, aby nevytvárali nepovolené skládky odpadu.

Pre prvákov rok zdarma

Pre prvákov rok zdarma

Mestská knižnica Mikuláša Mišíka v Prievidzi je priestor na vzdelávanie, oddych aj rodinné chvíle. Otvorená je pre čitateľov bez rozdielu veku. Dobrodružstvá a zážitky ponúka aj prváčikom.

Druhé kolo verejného ponukového konania

Druhé kolo verejného ponukového konania

Handlovčania sa najskôr tešili na zrekonštruovanú plaváreň, potom márne čakali na jej otvorenie a teraz majú ešte malú nádej, že sa veci pohnú vpred.

Bude sa Sládkovičova ulica rekonštruovať alebo nebude?

Bude sa Sládkovičova ulica rekonštruovať alebo nebude?

Mesto Prievidza plánuje v najbližšom čase  komplexnú rekonštrukciu cesty a chodníkov na Sládkovičovej ulici za viac ako jeden milión eur. Obyvatelia tento krok vítajú, ale chcú, aby sa zároveň zrekonštruovali aj inžinierske siete. Ak im ale mesto vyhovie, rekonštrukcia sa v najlepšom prípade posunie o niekoľko rokov, v najhoršom nemusí byť vôbec.

Jánošík žije!

Jánošík žije!

Jánošík žije! - taký je názov dokumentárneho filmu, ktorý vytvorila obec Terchová pri príležitosti 60.výročia Jánošíkových dní.

Stal sa ambasádorom školy

Stal sa ambasádorom školy

Koncom uplynulého týždňa sa študenti Strednej odbornej školy v Handlovej stretli s oscarovým tvorcom špeciálnych filmových efektov, Vladom Valovičom.

Začína dostavba prvej etapy obchvatu

Začína dostavba prvej etapy obchvatu

Po osemnástich rokoch začala dostavba prvej etapy obchvatu Prievidze. Takmer trojkilometrový úsek  cesty ba mal byť odovzdaný do užívania vo februári 2028. Preinvestuje sa na ňom 23 miliónov eur.

Hľadajú si prácu

Hľadajú si prácu

Kontaktné centrum v Handlovej zorganizovalo predovšetkým pre bývalých zamestnancov spoločnosti Lowa prezentáciu pracovných možností v našom regióne.

Novinky na Mierovom námestí

Novinky na Mierovom námestí

Základná škola na Mierovom námestí v Handlovej buduje novú palubovku. Peniaze na ňu získala z Fondu pre podporu športu s finančnou spoluúčasťou mesta.

Previous Next
  • Prejazdu centrom Bojníc sa radšej vyhnite

    Prejazdu centrom Bojníc sa radšej vyhnite

    streda, 24. september 2025, 12:54
  • Pokuty sú vysoké

    Pokuty sú vysoké

    streda, 24. september 2025, 12:41
  • Pre prvákov rok zdarma

    Pre prvákov rok zdarma

    streda, 24. september 2025, 12:39
  • Druhé kolo verejného ponukového konania

    Druhé kolo verejného ponukového konania

    streda, 24. september 2025, 12:22
  • Bude sa Sládkovičova ulica rekonštruovať alebo nebude?

    Bude sa Sládkovičova ulica rekonštruovať alebo nebude?

    streda, 24. september 2025, 10:33
  • Jánošík žije!

    Jánošík žije!

    streda, 24. september 2025, 09:47
  • Stal sa ambasádorom školy

    Stal sa ambasádorom školy

    streda, 24. september 2025, 08:04
  • Začína dostavba prvej etapy obchvatu

    Začína dostavba prvej etapy obchvatu

    utorok, 23. september 2025, 12:14
  • Hľadajú si prácu

    Hľadajú si prácu

    piatok, 19. september 2025, 09:03
  • Novinky na Mierovom námestí

    Novinky na Mierovom námestí

    piatok, 19. september 2025, 08:57

Prejazdu centrom Bojníc sa radšej vyhnite

Snimka obrazovky 2025-09-24 o 14.33.13Po rekonštrukcii cesty a chodníka na tzv. Lámanici pokračuje mesto Bojnice v rekonštrukcii komunikácie južnej časti Hurbanovho námestia. Investícia za 242 000 eur by mala byť hotová do konca októbra.

 

Dnes je 25. september a meniny oslavuje Vladislav

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 