Tekvice v meste

Príchod jesene pripomínajú v Prievidze esteticky naaranžované tekvice. Prinášajú dobrú náladu a potešenie obyvateľom mesta i návštevníkom. Vlastnoručne ich vytvorili zamestnanci Technických služieb mesta Prievidza.

Krehká krása

Dokumentárny film o akademickom sochárovi Milanovi Opalkovi z produkcie OZ GO ART.

Škola má veľa noviniek

Počas letných prázdnin a na začiatku školského roka pribudlo v Základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej veľa noviniek.

Dohodli sa na súčinnosti

Téme prílevu nových obyvateľov do Handlovej sme sa v našom spravodajstve už venovali. Bývajú v prenajatých bytoch súkromných vlastníkov.

Osadili nové lavičky

Na handlovskom verejnom priestranstve pribudli nové lavičky. Spoločnosť Hater Handlová dokončila aj inštaláciu dopadových plôch na detskom ihrisku v Handparku.

Majú platnú výnimku

Prečo auto mestskej polície parkuje na pešej zóne v Handlovej? S takouto otázkou sa na nás obrátil obyvateľ Handlovej.

Petícia za opravu štátnej cesty

O havarijnom stave štátnej cesty na Ulici 29. augusta v Handlovej a o riešení situácie zo strany mesta sme už v spravodajstve hovorili. Kroky k náprave robia aj iniciatívni Handlovčania spisovaním petície.

Fotopascu využijú aj na cintoríne

Aj tento rok bude počas sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých hlavný cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi  pre verejnosť otvorený dlhšiu dobu. Pri jeho návšteve však treba myslieť na to, že odpad z hrobov patrí do kontajnerov.

Budú mať novú cestu

K zvýšeniu kvality bývania a bezpečnosti cestnej premávky prispeje rekonštrukcia cesty a chodníkov na Makovického ulici v Prievidzi. Práce by mali byť hotové do konca tohto roka.

Revitalizácia Čerešňového sadu

Revitalizácia Čerešňového sadu na sídlisku Kopanice v Prievidzi patrí medzi zámery mesta, ktorých cieľom je zvýšiť kvalitu života obyvateľov. Peniaze na projekt chce samospráva získať z mimorozpočtových zdrojov. Poslanci tento zámer schválili na rokovaní zastupiteľstva 6. októbra.

Snímka obrazovky 2025-10-09 145531Dokumentárny film o akademickom sochárovi Milanovi Opalkovi z produkcie OZ GO ART.

 

