Kultúru vo všetkých podobách mohli zažiť návštevníci Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jubilejný 10. ročník bol v pondelok 13. októbra a jeho ústrednou témou bolo Európske hlavné mesto kultúry – Trenčín 2026.
Záznam z tlačovej konferencie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča a ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa po stretnutí s primátormi a so starostami okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Nosnou témou bolo čerpanie eurofondov z výziev oboch ministerstiev, ako aj projektová pripravenosť samospráv regiónu horná Nitra.
Príchod jesene pripomínajú v Prievidze esteticky naaranžované tekvice. Prinášajú dobrú náladu a potešenie obyvateľom mesta i návštevníkom. Vlastnoručne ich vytvorili zamestnanci Technických služieb mesta Prievidza.
Dokumentárny film o akademickom sochárovi Milanovi Opalkovi z produkcie OZ GO ART.
Počas letných prázdnin a na začiatku školského roka pribudlo v Základnej škole na Morovnianskej ceste v Handlovej veľa noviniek.
Téme prílevu nových obyvateľov do Handlovej sme sa v našom spravodajstve už venovali. Bývajú v prenajatých bytoch súkromných vlastníkov.
Na handlovskom verejnom priestranstve pribudli nové lavičky. Spoločnosť Hater Handlová dokončila aj inštaláciu dopadových plôch na detskom ihrisku v Handparku.
Prečo auto mestskej polície parkuje na pešej zóne v Handlovej? S takouto otázkou sa na nás obrátil obyvateľ Handlovej.
O havarijnom stave štátnej cesty na Ulici 29. augusta v Handlovej a o riešení situácie zo strany mesta sme už v spravodajstve hovorili. Kroky k náprave robia aj iniciatívni Handlovčania spisovaním petície.
Aj tento rok bude počas sviatkov Pamiatky zosnulých a Všetkých svätých hlavný cintorín na Mariánskej ulici v Prievidzi pre verejnosť otvorený dlhšiu dobu. Pri jeho návšteve však treba myslieť na to, že odpad z hrobov patrí do kontajnerov.