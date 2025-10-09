V Prievidzi na Košovskej ceste č.1 funguje od 1. marca 2025 Poradňa komplexnej pomoci. Odborní zamestnanci v nej poskytujú bezplatné poradenstvo v oblasti riešenia problémov s dlhmi, v rodine, manželstve a medziľudských vzťahoch vrátane psychologického poradenstva.
Poskytnutím prvej pomoci môžete zachrániť ľudský život. Keď však ide o vaše vlastné dieťa, je veľmi ťažké zachovať si chladnú hlavu. Je dobré ovládať aspoň teóriu, ktorá vám pomôže reagovať rýchlo.
Participatívny rozpočet 2025/2026 má za sebou verejnú prezentáciu. O podporu obyvateľov Prievidze sa uchádza šesť projektov zameraných na zlepšenie kvality života v meste a posilnenie spolupatričnosti medzi ľuďmi.
Multifunkčné ihrisko v prievidzskej mestskej časti Veľká Lehôtka dostalo novú podobu. Do jeho modernizácie investovala samospráva takmer 40 000 eur.
O zlom stave vozovky na Ulici 29.augusta v Handlovej, na štátnej ceste I/50, sme už v našom spravodajstve informovali. Koná mesto aj občania, ktorí podpisujú petíciu.
Výzva pod názvom Zaži Handlovú má za sebou ďalší ročník. Toto leto sa do nej zapojilo 37 účastníkov.
Lepšiu organizáciu dopravy, nové parkovacie miesta a kvalitnejší verejný priestor prinesie realizácia projektu Spevnené plochy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Investícia presahuje sumu 237 tisíc eur. Práce sa už začali a mali by byť hotové do konca roka.
Kultúru vo všetkých podobách mohli zažiť návštevníci Dňa otvorených dverí Trenčianskeho samosprávneho kraja. Jubilejný 10. ročník bol v pondelok 13. októbra a jeho ústrednou témou bolo Európske hlavné mesto kultúry – Trenčín 2026.
Záznam z tlačovej konferencie ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Richarda Takáča a ministra investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuela Migaľa po stretnutí s primátormi a so starostami okresov Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou. Nosnou témou bolo čerpanie eurofondov z výziev oboch ministerstiev, ako aj projektová pripravenosť samospráv regiónu horná Nitra.
Príchod jesene pripomínajú v Prievidze esteticky naaranžované tekvice. Prinášajú dobrú náladu a potešenie obyvateľom mesta i návštevníkom. Vlastnoručne ich vytvorili zamestnanci Technických služieb mesta Prievidza.