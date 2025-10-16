RTV Prievidza
Parkovanie budú regulovať

Parkovanie budú regulovať

Počas nadchádzajúcich Dušičiek pripravilo mesto Bojnice niekoľko opatrení v organizácii parkovania v okolí cintorína a na priľahlých parkoviskách. Chce tým zamedziť kolíznym situáciám a problémom s parkovaním.

Zaplatíme viac o 40 centov

Zaplatíme viac o 40 centov

Na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Handlovej budú poslanci schvaľovať úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení o poplatkoch a daniach.

Cintorín počas sviatkov

Cintorín počas sviatkov

Mestský cintorín v Handlovej bude počas dušičkových sviatkov otvorený nepretržite. Otváracie hodiny budú predĺžené aj v kancelárii zamestnancov cintorína.

Ďalšie stretnutie

Ďalšie stretnutie

V pondelok 13.októbra bolo stretnutie s ďalším z prenajímateľom väčšieho počtu bytov v Handlovej, Petrom Tužinským. Cieľom bolo dohodnúť si postup pre prípady, kedy noví nájomníci narúšajú občianske spolunažívanie v bytových domoch. Rovnako, ako v prvom prípade, sa mesto dohodlo na užšej spolupráci.

13.Výtvarná Prievidza

13.Výtvarná Prievidza

V Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi je v tomto období prístupná výstava 13. Výtvarná Prievidza. Je prezentáciou tvorby výtvarníkov žijúcich v meste, či inak s ním spojených - od dlhoročných renomovaných výtvarníkov cez študentov škôl s výtvarným zameraním až po insitných tvorcov. Vystavené diela si môže verejnosť pozrieť do 28. novembra.

Poradňa komplexnej pomoci

Poradňa komplexnej pomoci

V Prievidzi na Košovskej ceste č.1 funguje od 1. marca 2025 Poradňa komplexnej pomoci. Odborní zamestnanci v nej poskytujú bezplatné poradenstvo v oblasti riešenia problémov s dlhmi, v rodine, manželstve a medziľudských vzťahoch vrátane psychologického poradenstva.

Prvá pomoc v Malinkove

Prvá pomoc v Malinkove

Poskytnutím prvej pomoci môžete zachrániť ľudský život. Keď však ide o vaše vlastné dieťa, je veľmi ťažké zachovať si chladnú hlavu. Je dobré ovládať aspoň teóriu, ktorá vám pomôže reagovať rýchlo.

Predstavili komunitné projekty

Predstavili komunitné projekty

Participatívny rozpočet 2025/2026 má za sebou verejnú prezentáciu. O podporu obyvateľov Prievidze sa uchádza šesť projektov zameraných na zlepšenie kvality života v meste a posilnenie spolupatričnosti medzi ľuďmi.

Využíva ho najmä mládež

Využíva ho najmä mládež

Multifunkčné ihrisko v prievidzskej mestskej časti Veľká Lehôtka dostalo novú podobu. Do jeho modernizácie investovala samospráva takmer 40 000 eur.

Musia zmeniť uznesenie

Musia zmeniť uznesenie

O zlom stave vozovky na Ulici 29.augusta v Handlovej, na štátnej ceste I/50, sme už v našom spravodajstve informovali. Koná mesto aj občania, ktorí podpisujú petíciu.

