Hornonitrianska cyklomagistrála má problémové miesta

Odpovede na otázky poslancov TSK za okres Prievidza týkajúce sa výstavby Hornonitrianskej cyklomagistrály malo dať ich stretnutie so zamestnancami odboru dopravy Úradu TSK. Konalo sa v piatok 17. októbra.

Budeme vykurovať ekologickejšie

Akciová spoločnosť KMET Handlová začala realizačnú fázu projektu modernizácie zdroja tepla. Obyvatelia Handlovej v najbližších dvanástich mesiacoch musia počítať s rozkopávkami a krátkodobými obmedzeniami v doprave.

Začali opravy ciest a chodníkov

Rozsiahle opravy miestnych komunikácií a chodníkov naplánovalo mesto Prievidza aj v tomto roku. Od októbra do decembra samospráva preinvestuje na ich modernizácii viac ako 750 000 eur. Práce sa dotknú viacerých ulíc a obyvatelia musia počítať s dopravnými obmedzeniami.

Transformácia a cestovný ruch

O budúcnosti cestovného ruchu v transformujúcich sa regiónoch diskutovali účastníci odbornej konferencie Cestovný ruch 2.0. Konala sa 17. októbra v Bojniciach.

Pozorovanie prírody na tri spôsoby

Turistická útulňa, náučný chodník a lesná pozorovateľňa – toto všetko vybudovala nezisková organizácia Handlovské lesy v rámci projektu na obnovu občianskej a poznávacej infraštruktúry v lesných ekosystémoch. Slávnostným otvorením pozorovateľne na Východnej šachte bol celý projekt sprístupnený verejnosti.

Parkovanie budú regulovať

Počas nadchádzajúcich Dušičiek pripravilo mesto Bojnice niekoľko opatrení v organizácii parkovania v okolí cintorína a na priľahlých parkoviskách. Chce tým zamedziť kolíznym situáciám a problémom s parkovaním.

Zaplatíme viac o 40 centov

Na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Handlovej budú poslanci schvaľovať úpravu dvoch všeobecne záväzných nariadení o poplatkoch a daniach.

Cintorín počas sviatkov

Mestský cintorín v Handlovej bude počas dušičkových sviatkov otvorený nepretržite. Otváracie hodiny budú predĺžené aj v kancelárii zamestnancov cintorína.

Ďalšie stretnutie

V pondelok 13.októbra bolo stretnutie s ďalším z prenajímateľom väčšieho počtu bytov v Handlovej, Petrom Tužinským. Cieľom bolo dohodnúť si postup pre prípady, kedy noví nájomníci narúšajú občianske spolunažívanie v bytových domoch. Rovnako, ako v prvom prípade, sa mesto dohodlo na užšej spolupráci.

13.Výtvarná Prievidza

V Galérii Imricha Vysočana v Prievidzi je v tomto období prístupná výstava 13. Výtvarná Prievidza. Je prezentáciou tvorby výtvarníkov žijúcich v meste, či inak s ním spojených - od dlhoročných renomovaných výtvarníkov cez študentov škôl s výtvarným zameraním až po insitných tvorcov. Vystavené diela si môže verejnosť pozrieť do 28. novembra.

Odpovede na otázky poslancov TSK za okres Prievidza týkajúce sa výstavby Hornonitrianskej cyklomagistrály malo dať ich stretnutie so zamestnancami odboru dopravy Úradu TSK. Konalo sa v piatok 17. októbra.

 

