Dôvodom mimoriadneho rokovania poslaneckého zboru v Bojniciach, v utorok 28.októbra, bolo najmä schválenie podstatných náležitostí zmluvy o dielo pri spätných opravách chodníkov po rekonštrukcii plynovodu. Ich opravy chce samospráva stihnúť čo najskôr.
Centrum voľného času v Handlovej pripravilo pre prázdninujúce deti tvorivé dielničky. Témou boli slovenské a americké dušičkové tradície.
Nezisková organizácia Spokojnosť v spolupráci s mestom Handlová a Jazmínom pripravili pre deti v strede uplynulého týždňa halloweenské Žiarivé tekvičky.
Už pätnástykrát sa Centrum voľného času v Prievidzi premenilo na strašidelné miesto. Tmavé zákutia plné pavúkov, kostlivcov či démonických bytostí vytvorili strašidelnú kulisu jesenného tábora Strigônsky zlet.
Od tragického požiaru na Bojnickom zámku uplynulo 9. mája 75 rokov. Dnes nič nie je ponechané na náhodu a taktické cvičenia hasičov sú na zámku pravidelne. V pondelok 27. októbra sa okrem hasenia zachraňovali vzácne zbierkové predmety.
V najbližších dňoch môžete v handlovských uliciach vidieť malé smetiarske autíčko na elektrický pohon. Hater Handlová ho má požičané na skúšku.
Rozsiahla rekonštrukcia Základnej školy Sama Chalupku v Prievidzi začala. Práce budú prebiehať v etapách a budú ich sprevádzať viaceré obmedzenia. Trvať by mali do konca tohto školského roka.
Viac ako stovku listnatých a ihličnatých drevín vysadí v Prievidzi v nadchádzajúcom období odborná firma. Pôjde o náhradnú výsadbu za vypílené stromy vo verejnom priestore.
Ak chcete pomôcť zlepšiť dopravu v Prievidzi, môžete sa zapojiť do ankety, ktorú v tomto čase pripravila samospráva. Určená je všetkým, ktorí dochádzajú do okresného mesta za prácou či do školy alebo sa mestom presúvajú.
Protest prokurátora proti niektorým ustanoveniam VZN o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta, správa o činnosti Mestského mládežníckeho parlamentu – Rady mladých mesta Prievidza či výročná správa akciovej spoločnosti PTH za rok 2024. Aj tieto témy boli v programe rokovania Mestského zastupiteľstva v Prievidzi, ktoré bolo 27. októbra.