Kontrola investícií v nemocnici

V NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach aktuálne prebieha niekoľko investičných akcií. V utorok 11.novembra ich priebeh kontroloval zriaďovateľ, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj.

Začínajú s preventívnym posypom

Meteorológovia predpovedajú na najbližšie dni snehové prehánky. Zamestnanci spoločnosti, ktorá sa stará o handlovské cesty, už začali s preventívnym posypom.

Posaďte sa na banský vozík

V centre Handlovej pribudla lavička, ktorú okoloidúci určite neprehliadnu. Vyrobená je z banského vozíka.

Pomôžu deťom aj rodičom

Deti z Handlovskej doliny, ktoré potrebujú špeciálnu pomoc, už nemusia dochádzať za odborníkmi ďaleko. Nájdu ich pod jednou strechou v novom Centre pomoci a prevencie.

Bubnovala celá škola

Svetový deň prevencie, týrania a zneužívania detí sa na Slovensku už dvanásť rokov spája s podujatím pod názvom Bubnovačka. Handlovské deti sa do nej zapojili aj tento rok.

Interaktívne tabule pozdĺž cyklotrasy

Pozdĺž cyklochodníka v Prievidzi pribudli nové interaktívne informačné tabule s mapami Prievidze a okolia. Pomáhajú zorientovať sa v teréne, objaviť zaujímavé lokality a ponúkajú aj kúsok edukácie i zážitku v jednom.

Pribudnú nové lampy

Pracovníci Technických služieb mesta Prievidza vymenili v tomto roku takmer 500 svietidiel verejného osvetlenia za úsporné LED svietidlá. V tomto čase pripravujú osadenie nových pouličných lámp na Uliciach Mišúta a Dobšinského.

Schválili tri projekty

Prievidzskí poslanci schválili podanie žiadostí na získanie nenávratných finančných príspevkov na realizáciu troch projektov a ich spolufinancovanie zo strany mesta. Prvý sa týka zníženia energetickej náročnosti ZŠ Rastislavova a ďalšie dva vodozádržných opatrení v ZŠ s MŠ Dobšinského a MŠ Nábr. sv. Cyrila.

Zažili retro vyučovanie

Písanie kriedou na klasickú tabuľu, rysovanie kružnice veľkým dreveným kružidlom či tzv. lepeňák na desiatu s farebnou malinovkou . To všetko zažili tretiaci z prievidzskej e-Školy počas vyučovania v dobovej triede v Múzeu Vtedy, symbolicky 17. novembra.

Mestské misie v Prievidzi

Koncertom v piaristickom kostole sa v sobotu 15.novembra začali Mestské misie v Prievidzi.

V NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach aktuálne prebieha niekoľko investičných akcií. V utorok 11.novembra ich priebeh kontroloval zriaďovateľ, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj.

