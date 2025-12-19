Najväčšie zimné turistické podujatie na hornej Nitre Pochod vďaky Slovenského národného povstania bude mať päťdesiate výročie. Online registrácia je už spustená.
Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška už niekoľko rokov navštevuje tesne po vianočných sviatkoch záchranné zložky.
Primátor mesta Bojnice v tomto novoročnom príhovore hodnotí uplynulý rok, rozpráva o „veľkom upratovaní“ v meste — nielen fyzickom, ale aj v oblasti pravidiel, vzťahov a spravodlivosti — a predstavuje konkrétne kroky, ktoré mesto urobilo pre zlepšenie kvality života obyvateľov. Hovorí o zavedení parkovacieho systému, triedenom zbere odpadu od dverí, rozvoji digitálnych služieb, investíciách do infraštruktúry, sociálnych služieb, kultúry aj o vízii do ďalších rokov. Príhovor je zároveň poďakovaním všetkým, ktorí sa podieľajú na rozvoji mesta, a pozvaním pokračovať v budovaní Bojníc ako spravodlivého, moderného a funkčného mesta pre všetkých.
Primátorka mesta Handlová Silvia Grúberová v novoročnom príhovore bilancuje rok 2025, ďakuje obyvateľom za spolupatričnosť a spoluprácu a zároveň predstavuje hlavné plány a projekty na rok 2026. V príhovore zaznejú témy transformácie regiónu, infraštruktúrnych investícií, sociálnych služieb aj kultúrneho programu pri príležitosti 650. výročia mesta Handlová. Súčasťou je aj osobné vyhlásenie primátorky v súvislosti s komunálnymi voľbami na jeseň 2026.
V príhovore zaznieva prehľad toho, čo sa v meste podarilo (školstvo, infraštruktúra, šport, verejné priestory, kultúra), aj čo Prievidzu čaká v najbližšom období – vrátane rozpočtu, pripravovaných investícií a väčších projektov. Záver patrí poďakovaniu a želaniu do nového roka.
Zima v Trenčianskom kraji ožila príbehmi dávnych zemepánov, historickými postavami v uliciach, vôňou medoviny a čarom adventu. V Prievidzi zavítala medzi ľudí panovníčka Mária Terézia.
Už 21 rokov vždy pred Vianocami vonia na handlovskom námestí kapustnica. Okrem toho, že vonia, aj pomáha.
Posledná adventná nedeľa bola v Bojniciach návratom do 19. storočia. Poddaným sa prihovoril gróf Ján Pálffy, po námestí sa premával koč ťahaný koňmi, na vode plávali orechové škrupinky s horiacimi sviečkami a lialo sa olovo.
Ako sa tešia na Vianoce v Centrách sociálnych služieb Domino a Humanity? Veľmi.
Benefičná cukráreň v Základnej škole na Mierovom námestí v Handlovej má za sebou už štvrtý ročník. Telocvičňa školy praskala vo švíkoch.