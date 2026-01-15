RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Podpora na zachovanie sgrafít

Podpora na zachovanie sgrafít

Prievidzská samospráva má záujem, aby sgrafitá na sídlisku Píly zostali zachované. Bytové spoločenstvá, ktoré plánujú modernizáciu fasád svojich domov, môžu požiadať mesto o dotáciu na zachovanie sgrafít z grantového programu  Kultúrny život v Prievidzi.

Prírastok obyvateľov je stabilný

Prírastok obyvateľov je stabilný

Koncom minulého roka žilo v Prievidzi 41 986 obyvateľov. Demografický vývoj potvrdzuje celoslovenské trendy starnutia populácie a nižšej pôrodnosti. Pozitívom je, že v posledných piatich rokoch si mesto udržalo stabilný prírastok  a zároveň postupne zmierňuje dopady úbytkov.

Jubilejný ročník sa vydaril

Jubilejný ročník sa vydaril

V sobotu 17. januára 2026 sa v Cigli pred Pamätníkom SNP a obecným úradom zišlo opäť množstvo turistov. Na štyri trasy jubilejného 50. ročníka Pochodu vďaky SNP sa vydali všetky vekové kategórie.

Lávka pre peších opravená

Lávka pre peších opravená

Rekonštrukcia lávky pre peších na Partizánskej ulici v Handlovej je ukončená. Most je teraz pre chodcov nielen bezpečný, ale prejsť po ňom je oveľa príjemnejšie ako predtým.

Handlovčanov je opäť menej

Handlovčanov je opäť menej

Počet obyvateľov na Slovensku má stále klesajúcu tendenciu. Úbytok obyvateľstva v minulom roku ovplyvnil, podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky, najmä klesajúci počet živonarodených detí. Menej obyvateľov má aj Handlová.

17.handlovský šachtág

17.handlovský šachtág

Handlovský banícky spolok oslávi v septembri dvadsať rokov svojej existencie. Počas tohto obdobia nový rok, až na pár výnimiek, začínal šachtágom. Tohtoročný bol sedemnásty.

Cena tepla stúpla

Cena tepla stúpla

Teplo, ktorým Prievidzu zásobuje Prievidzské tepelné hospodárstvo, bude v tomto roku drahšie. Zvýšenie cien sa dotkne všetkých odberateľov, ktorí majú dodávku tepla a teplej úžitkovej vody zabezpečenú z centrálneho zdroja vykurovania.

Snehová kalamita v Handlovej

Snehová kalamita v Handlovej

Husté dlhotrvajúce sneženie spôsobilo v Handlovej začiatkom tretieho týždňa kalamitný stav ciest a chodníkov. Handlovskí cestári mali čo robiť, aby v čo najkratšom čase spojazdnili všetky úseky.

Zmluvu ešte nepodpísali

Zmluvu ešte nepodpísali

V novembri minulého roka sme vás informovali o úspešnom ukončení druhého ponukového konania v súvislosti s dostavbou krytej plavárne. Aké budú ďalšie kroky a kedy bude víťaz konania pokračovať v rekonštrukcii?

Prierez tvorbou Heleny Galbavej

Prierez tvorbou Heleny Galbavej

V čitárni handlovského domu kultúry sprístupnili výstavu obrazov miestnej výtvarníčky Heleny Galbavej pod názvom Prierez tvorbou.

Previous Next
  • Podpora na zachovanie sgrafít

    Podpora na zachovanie sgrafít

    streda, 21. január 2026, 10:53
  • Prírastok obyvateľov je stabilný

    Prírastok obyvateľov je stabilný

    streda, 21. január 2026, 10:50
  • Jubilejný ročník sa vydaril

    Jubilejný ročník sa vydaril

    streda, 21. január 2026, 10:39
  • Lávka pre peších opravená

    Lávka pre peších opravená

    streda, 21. január 2026, 09:45
  • Handlovčanov je opäť menej

    Handlovčanov je opäť menej

    utorok, 20. január 2026, 14:50
  • 17.handlovský šachtág

    17.handlovský šachtág

    utorok, 20. január 2026, 10:50
  • Cena tepla stúpla

    Cena tepla stúpla

    piatok, 16. január 2026, 09:43
  • Snehová kalamita v Handlovej

    Snehová kalamita v Handlovej

    štvrtok, 15. január 2026, 13:20
  • Zmluvu ešte nepodpísali

    Zmluvu ešte nepodpísali

    štvrtok, 15. január 2026, 12:27
  • Prierez tvorbou Heleny Galbavej

    Prierez tvorbou Heleny Galbavej

    štvrtok, 15. január 2026, 12:04

Jubilejný ročník sa vydaril

Snímka obrazovky 2026-01-21 105012V sobotu 17. januára 2026 sa v Cigli pred Pamätníkom SNP a obecným úradom zišlo opäť množstvo turistov. Na štyri trasy jubilejného 50. ročníka Pochodu vďaky SNP sa vydali všetky vekové kategórie.

 

Dnes je 21. január a meniny oslavuje Vincent

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 