Posledný januárový pondelok rokovalo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Okrem iného schválilo spolufinancovanie niekoľkých projektov, na ktoré chce získať peniaze z európskych štrukturálnych fondov.
Obyvatelia ulíc Jánošíkova, Náhradné pole, Ligetská a záhradkári z osady Mlynárka v Handlovej sa obrátili na Trenčiansky samosprávny kraj. Dôvodom je trasovanie plánovanej rýchlostnej cesty R2.
Pokus prepísať kus prastarej histórie a uvrhnúť ju do večného zabudnutia. O tom boli protižidovské opatrenia tzv. Židovský kódex – vládne nariadenie prvej Slovenskej republiky vydané v roku 1941. Tento temný príbeh histórie približujú archívne dokumenty vystavené v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.
Karneval na ľade sa vrátil na prievidzské klzisko na Námestí slobody aj tento rok. Bol pestrý, veselý a plný zimnej atmosféry. Zimné dobrodružstvo na snehu zažili deti s Lolom a Piškótom. Odvahu a šikovnosť si otestovali počas veselých súťaží.
Spoločnosť Hater Handlová vybudovala recyklačný dvor, na ktorom bude nakladať so stavebným odpadom. Uložiť sutinu zo stavebných a búracích prác by malo byť pre obyvateľov mesta lacnejšie ako doteraz.
Údaje o dopravných návykoch pracujúcich, parkovaní v meste aj o postoji verejnosti k možným novým dopravným riešeniam priniesla anketa, ktorú robilo mesto Prievidza koncom minulého roka. Zapojilo sa do nej 1614 respondentov.
Prievidzská samospráva má záujem, aby sgrafitá na sídlisku Píly zostali zachované. Bytové spoločenstvá, ktoré plánujú modernizáciu fasád svojich domov, môžu požiadať mesto o dotáciu na zachovanie sgrafít z grantového programu Kultúrny život v Prievidzi.
Koncom minulého roka žilo v Prievidzi 41 986 obyvateľov. Demografický vývoj potvrdzuje celoslovenské trendy starnutia populácie a nižšej pôrodnosti. Pozitívom je, že v posledných piatich rokoch si mesto udržalo stabilný prírastok a zároveň postupne zmierňuje dopady úbytkov.
V sobotu 17. januára 2026 sa v Cigli pred Pamätníkom SNP a obecným úradom zišlo opäť množstvo turistov. Na štyri trasy jubilejného 50. ročníka Pochodu vďaky SNP sa vydali všetky vekové kategórie.
Rekonštrukcia lávky pre peších na Partizánskej ulici v Handlovej je ukončená. Most je teraz pre chodcov nielen bezpečný, ale prejsť po ňom je oveľa príjemnejšie ako predtým.