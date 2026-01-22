V stredu 28.januára sa bojnickí poslanci stretli mimoriadne.
Rozvíjať základné pohybové schopnosti, koordináciu a hravou formou prebudiť záujem o basketbal – to je cieľ projektu Minibasket, ktorý podporuje mesto Prievidza. Do tejto aktivity sú už niekoľko rokov zapojení predškoláci z Materskej školy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Okrem basketbalu trénujú deti aj základy gymnastiky.
Novinky, upozornenia a dôležité mesto Prievidza budú teraz priamo v mobile – pozrite si video.
Obyvatelia okresného mesta môžu aj tento rok nominovať jednotlivcov alebo skupiny osôb na ocenenie Prievidzský anjel.
Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra vstupuje do finále. V januári 2026 začali svoju rekvalifikáciu poslední účastníci projektu.
Posledný januárový pondelok rokovalo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Okrem iného schválilo spolufinancovanie niekoľkých projektov, na ktoré chce získať peniaze z európskych štrukturálnych fondov.
Obyvatelia ulíc Jánošíkova, Náhradné pole, Ligetská a záhradkári z osady Mlynárka v Handlovej sa obrátili na Trenčiansky samosprávny kraj. Dôvodom je trasovanie plánovanej rýchlostnej cesty R2.
Pokus prepísať kus prastarej histórie a uvrhnúť ju do večného zabudnutia. O tom boli protižidovské opatrenia tzv. Židovský kódex – vládne nariadenie prvej Slovenskej republiky vydané v roku 1941. Tento temný príbeh histórie približujú archívne dokumenty vystavené v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.
Karneval na ľade sa vrátil na prievidzské klzisko na Námestí slobody aj tento rok. Bol pestrý, veselý a plný zimnej atmosféry. Zimné dobrodružstvo na snehu zažili deti s Lolom a Piškótom. Odvahu a šikovnosť si otestovali počas veselých súťaží.
Spoločnosť Hater Handlová vybudovala recyklačný dvor, na ktorom bude nakladať so stavebným odpadom. Uložiť sutinu zo stavebných a búracích prác by malo byť pre obyvateľov mesta lacnejšie ako doteraz.