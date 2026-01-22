RTV Prievidza
Regionálna televízia Prievidza

Práce spomalilo počasie

Práce spomalilo počasie

V stredu 28.januára sa bojnickí poslanci stretli mimoriadne.

Prvé basketbalové kroky

Prvé basketbalové kroky

Rozvíjať základné pohybové schopnosti, koordináciu a hravou formou prebudiť záujem o basketbal – to je cieľ projektu Minibasket, ktorý podporuje mesto Prievidza. Do tejto aktivity sú už niekoľko rokov zapojení predškoláci z Materskej školy na Nábreží sv. Cyrila v Prievidzi. Okrem basketbalu trénujú deti aj základy gymnastiky.

Informácie prídu do mobilu

Informácie prídu do mobilu

Novinky, upozornenia a dôležité mesto Prievidza budú teraz priamo v mobile – pozrite si video.

Nominácie na Prievidzského anjela

Nominácie na Prievidzského anjela

Obyvatelia okresného mesta môžu aj tento rok nominovať jednotlivcov alebo skupiny osôb na ocenenie Prievidzský anjel.

Poslední baníci sa rekvalifikujú

Poslední baníci sa rekvalifikujú

Národný projekt Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra vstupuje do finále. V januári 2026 začali svoju rekvalifikáciu poslední účastníci projektu.

Schválili niekoľko projektov

Schválili niekoľko projektov

Posledný januárový pondelok rokovalo Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja. Okrem iného schválilo spolufinancovanie niekoľkých projektov, na ktoré chce získať peniaze z európskych štrukturálnych fondov.

Kadiaľ pôjde R2?

Kadiaľ pôjde R2?

Obyvatelia ulíc Jánošíkova, Náhradné pole, Ligetská a záhradkári z osady Mlynárka v Handlovej sa obrátili na Trenčiansky samosprávny kraj. Dôvodom je trasovanie plánovanej rýchlostnej cesty R2.

Temný príbeh histórie

Temný príbeh histórie

Pokus prepísať kus prastarej histórie a uvrhnúť ju do večného zabudnutia. O tom boli protižidovské opatrenia tzv.  Židovský kódex – vládne nariadenie prvej Slovenskej republiky vydané v roku 1941. Tento temný príbeh histórie približujú  archívne dokumenty vystavené v Hornonitrianskom múzeu v Prievidzi.

Karneval na ľade

Karneval na ľade

Karneval na ľade sa vrátil na prievidzské klzisko na Námestí slobody aj tento rok. Bol pestrý, veselý a plný zimnej atmosféry. Zimné dobrodružstvo na snehu zažili deti s Lolom a Piškótom. Odvahu a šikovnosť si otestovali počas veselých súťaží.

Budú separovať stavebný odpad

Budú separovať stavebný odpad

Spoločnosť Hater Handlová vybudovala recyklačný dvor, na ktorom bude nakladať so stavebným odpadom. Uložiť sutinu zo stavebných a búracích prác by malo byť pre obyvateľov mesta lacnejšie ako doteraz.

Previous Next
  • Práce spomalilo počasie

    Práce spomalilo počasie

    štvrtok, 29. január 2026, 13:23
  • Prvé basketbalové kroky

    Prvé basketbalové kroky

    štvrtok, 29. január 2026, 10:25
  • Informácie prídu do mobilu

    Informácie prídu do mobilu

    štvrtok, 29. január 2026, 10:14
  • Nominácie na Prievidzského anjela

    Nominácie na Prievidzského anjela

    štvrtok, 29. január 2026, 10:11
  • Poslední baníci sa rekvalifikujú

    Poslední baníci sa rekvalifikujú

    štvrtok, 29. január 2026, 09:53
  • Schválili niekoľko projektov

    Schválili niekoľko projektov

    utorok, 27. január 2026, 14:44
  • Kadiaľ pôjde R2?

    Kadiaľ pôjde R2?

    piatok, 23. január 2026, 09:39
  • Temný príbeh histórie

    Temný príbeh histórie

    piatok, 23. január 2026, 09:18
  • Karneval na ľade

    Karneval na ľade

    piatok, 23. január 2026, 09:16
  • Budú separovať stavebný odpad

    Budú separovať stavebný odpad

    štvrtok, 22. január 2026, 13:24

Práce spomalilo počasie

Snímka obrazovky 2026-01-29 135909V stredu 28.januára sa bojnickí poslanci stretli mimoriadne.

 

Dnes je 29. január a meniny oslavuje Gašpar

RTV Prievidza na Facebooku

RTV Prievidza na Facebooku
RTV Prievidza YouTube kanál

RTV Prievidza YouTube kanál

 infotext

Lotos Pluswww.handlova.skwww.prievidza.skhttp://www.bojnice.sk/www.hbp.sk digi2

 