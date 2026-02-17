Handlovské Divadlo pri kolkárni má za sebou premiéru svojich desiatych KOLKOVÍN. Opäť v nich bolo mnohé z toho, čo hýbe mestom.
Schválenie dvoch všeobecne záväzných nariadení, spolufinancovania projektov aj predaj a prenájom nehnuteľností bolo náplňou programu rokovania bojnického mestského zastupiteľstva. Konalo sa 18. februára. V rámci vystúpenia obyvateľov dostali priestor i zástupcovia petičného výboru, ktorí mestu doručili petíciu Zachráňme najstaršie liečebné kúpele Bojnice a rozvoj rekreačných zariadení.
Hudobníci, folkloristi, výtvarní umelci, divadelníci, múzejníci, ľudoví remeselníci, ľudia, ktorých pričinením zostáva zachované kultúrne dedičstvo pre ďalšie generácie. Počas slávnostného večera Kultúra 2025 sa im dostalo morálneho ocenenia od predstaviteľov kultúrnych inštitúcií a samospráv.
V minulom vydaní nášho spravodajstva sme priniesli reportáž o prístupovej ceste k predajným stánkom na sídlisku Morovnianska cesta v Handlovej, ktorá prechádza cez dva chodníky pre peších. V stredu 18.februára sa hľadalo kompromisné riešenie.
Vlastné triedy v školskom domčeku, žiadne zvonenie – to pripravuje Základná škola na Školskej ulici v Handlovej pre budúcich prváčikov.
Záujem o podporu zo Štátneho fondu rozvoja bývania v okresoch Prievidza, Partizánske a Bánovce nad Bebravou pretrváva. Potvrdzujú to údaje za rok 2025.
Na parkovisku na Ulici Andreja Hlinku v Prievidzi zaviedol správca parkoviska automatický systém rozpoznávania evidenčného čísla vozidla. V praxi to znamená, že vstup aj výstup je bez lístkov.
Máme za sebou niekoľko dní s príjemnou jarnou teplotou. Zima sa však ešte neskončila a na komplexné upratovanie ciest od posypového materiálu si musíme ešte počkať.
V Základnej škole Školská v Handlovej sa v pondelok 16.februára roznášala pošta. A nie hocijaká, ale valentínska.
Zámerom prievidzskej samosprávy je postupne skvalitniť verejný park v mestskej časti Hradec. Pripravený návrh revitalizácie počíta s citlivými úpravami, ktoré by zachovali existujúce športové a detské prvky, posilnili zeleň a vytvorili kvalitnejší priestor na oddych aj stretávanie sa.
